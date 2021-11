Geen test meer op dag 7, alleen nog op dag 1 voor gevaccineerden: huisartsen zijn woedend

Tot nu toe moest iedereen zich na een hoogrisicocontact op dag 1 en dag 7 laten testen, maar dat hoeft dus niet meer voor wie volledig gevaccineerd is. Alleen een test op dag 1 volstaat. Je moet wel in quarantaine blijven tot de negatieve uitslag binnen is. Iedereen wordt ook gevraagd om zich aan de regels te houden en zeer voorzichtig te zijn, volgens Beke. Wie niet gevaccineerd is, moet wel nog altijd twee testen ondergaan.

Mensen zonder vaccinatie- of herstelcertificaat moeten ook twee testen ondergaan als ze terugkeren uit een rode zone in de Europese Unie of Schengenzone of uit een rood derde land op de witte lijst. Hetzelfde geldt als ze terugkeren uit een rode zone buiten de Europese Unie of Schengenzone. Gevaccineerden moesten ook twee testen ondergaan in dat laatste geval, maar ook dat vervalt nu.

“Door de test op dag 7 weg te nemen hopen we de druk op de testcentra en de eerstelijnszorg te verminderen", aldus Beke. Of dat niet risicovol is, omdat veel besmettingen pas later worden vastgesteld? “Vandaar dat we aan de mensen vragen om voorzichtig te zijn, geen contacten te hebben en de regels te volgen. Doe bijvoorbeeld aan telewerken. De viruscirculatie is zeer groot en die voorzichtigheid is eigenlijk voor iedereen geboden.”

Woest

De huisartsen zijn woest over de versoepelde teststrategie. Ze hadden zelf een tegenvoorstel gedaan, maar dat legt de politiek naast zich neer. “We hadden ervoor gevreesd, maar de kwaadheid en het onbegrip bij de huisartsen is groot”, zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica aan VTM Nieuws. “Het is niet realiseerbaar. Er is niemand die op dag één een code krijgt. Het duurt vaak nog enkele dagen vooraleer je een test krijgt in een van de testcentra en vooraleer je het resultaat hebt. Het is geen ontlasting van de huisartsen. We gaan ons focussen op de zieke patiënten.”

“We hebben overlegd en zijn het unaniem eens dat we het niet zullen volgen. We hadden een teststrategie uitgewerkt en we zullen die volgen”, gaat Van Giel verder. “Elk hoogrisicocontact gaat minimaal vijf dagen in quarantaine. De gevaccineerden kunnen op dag vijf een test laten afnemen met de code die ze krijgen van de overheid.”

Minister Vandenbroucke: “Huisartsen zitten op hun tandvlees”

“De huisartsen zitten op hun tandvlees”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan VTM Nieuws. “Ik zou willen dat we naar elkaar blijven luisteren. De huisartsen moeten beter luisteren naar wat we hebben uitgewerkt. Iemand die was gevaccineerd kreeg een bericht om zich op dag één en op dag zeven te laten testen. We zeggen nu om de test op dag zeven te laten vallen. Iemand die gevaccineerd is, moet zich zo snel mogelijk laten testen. In praktijk is dat op dag twee, drie, vier of vijf. Ze zitten in quarantaine op dat moment.”

“De boodschap aan mensen die gevaccineerd zijn, is dus om je zo snel mogelijk te laten testen. De huisartsen hebben een schema uitgewerkt. Het is veel ingewikkelder om te zeggen dat heel ons systeem verandert. Het is veel eenvoudiger om te zeggen aan de mensen om zich zo snel mogelijk te laten testen. In de praktijk is dat hetzelfde als wat de huisartsen voorstellen. Bovendien laten we dag zeven vallen voor gevaccineerden, wat een ontlasting betekent.”

Maatregelen

“Mensen zitten op hun tandvlees”, zegt Vandenbroucke. “Ik lees al die berichten en nota’s. Ik heb een twintigtal uur erover vergaderd. We hebben gewikt en gewogen. Mensen die denken dat ze getest moeten worden kunnen dat zonder beroep te doen op de huisarts, omdat het via een website kan gebeuren. We nemen daarnaast dus ook maatregelen om de huisartsen te ontlasten.”

“Een van de problemen met het voorstel van de huisartsen is dat mensen een week of langer in quarantaine moeten zijn zonder dat er sprake is van een test. Als je zegt ‘zo snel mogelijk’ is het enkele dagen in de praktijk”, besluit de minister.

