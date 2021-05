Geen terraspolitie, maar cafébazen nemen taak over met een kwinkslag: "Gendarme spelen, dat kan ik ook goed”

“Regelmatig moesten we iemand ‘er snel tussen nemen’”: volgens vrijwilli­ger werd er druk uitgeoe­fend op vaccinatie­cen­trum Sint-Trui­den

5:30 Er is wel degelijk van bovenaf druk uitgeoefend om bepaalde mensen prioritair te vaccineren in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden. Dat zegt een vrijwilliger aan de lokale nieuwssite Trudocs. “Regelmatig kregen we één of meerdere namen van mensen die we ‘er snel even moesten tussen nemen’. Als we antwoordden dat er geen plaatsje meer vrij was in de dagplanning, kregen we te horen ‘dat we dan maar iemand anders moesten afbellen’. Het was duidelijk dat die instructies van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) kwamen.”