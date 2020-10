Geen symptomen? Geen test. Biostatisticus Geert Molenberghs: "Hele strategie van testing & tracing op één avond door het venster gegooid”

Wie wordt nog getest en wie niet meer?

Wie geen symptomen vertoont, krijgt geen test meer. Zelfs indien er hoogrisicocontact is geweest - dat betekent dat je langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter met iemand in contact kwam die besmet is met het coronavirus - is dat niet meer nodig. Ook mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland worden niet langer getest, als er geen symptomen zijn. Wie wél indicaties van Covid-19 vertoont, krijgt een test. Mensen met klachten krijgen voorrang, alsook de zorg, het onderwijs en bedrijven.