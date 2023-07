Geen subsidies, dus slaan crèches prijs fors op: van 33 naar 50 euro per dag

KIJK. Hilde Crevits (CD&V) krijgt tranen in de ogen na “aantijgin­gen” over haar medewerker: “De sector heeft ook al veel tranen gelaten”

Opvallende beelden uit het Vlaams Parlement waarop te zien is hoe minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) tranen in de ogen kreeg na harde kritiek. Tijdens een debat over de kinderopvang kreeg een van haar medewerkers een sneer van Vlaams parlementslid Ilse Malffroot (Vlaams Belang) en dat raakte een emotionele snaar bij de minister.