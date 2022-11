Geen strafonderzoek, wel onderwijsinspectie voor Middenschool in Ninove, waar leerlingen met een autismespectrumstoornis zouden zijn vernederd door leerkrachten

De leerlingen van het GO! Atheneum Ninove zijn in shock over de wantoestanden die aan het licht kwamen in de Middenschool. “Schokkend”, klinkt het in koor bij de leerlingen, die hun afschuw niet onder stoelen of banken steken. “We vroegen ’s ochtends wat er aan de hand is, maar onze leerkrachten antwoordden dat ze het zelf niet wisten”, vertellen een 17-jarige leerlinge en een 18-jarige leerling uit het zesde middelbaar, die liever anoniem willen blijven. “Toen we na de speeltijd in de voormiddag terug naar ons lokaal wilden gaan, konden we niet binnen, omdat er een vergadering bezig was. Waarschijnlijk werden de leerkrachten toen geïnformeerd. We zijn echt in shock door het nieuws. Je verwacht niet dat leerkrachten van wie je misschien vroeger nog les hebt gekregen dat zouden doen.”