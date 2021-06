Geen spreekrecht voor PVDA in onderzoekscommissie: “Zitje kan enkel in commissie met 27 leden”

Wie wist de afgelopen jaren wat over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht? En waarom gebeurde er niks? Daarover zal de onderzoekscommissie PFAS-PFOS zich vanaf vrijdag buigen. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement - met daarin alle fractieleiders - heeft daarvoor de krijtlijnen vastgelegd. 15 parlementsleden mogen deel uitmaken van de onderzoekscommissie, afhankelijk van de grootte van hun fractie: 5 voor N-VA, 3 voor Vlaams Belang, 2 voor CD&V, 2 voor Open Vld, 2 voor Groen en 1 voor Vooruit. Pvda mag niet officieel zetelen in de commissie, omdat de partij volgens het reglement te klein is om: ze tellen maar 4 leden.

Pvda-parlementslid Jos D’Haese spreekt van een “doorgestoken kaart”. Hij hoopt het tij nog te kunnen keren bij de stemming in de plenaire vergadering morgen, waar hij de andere partijen zal vragen om het reglement te wijzigen. Maar daar wil de meerderheid niet van weten. “We zouden daarvoor de reglementen moeten wijzigen”, aldus N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele aan De Morgen. “Voor een onderzoekscommissie, een orgaan met strafrechtelijke bevoegdheden, is dat geen goed idee. Het gevaar dat dit achteraf tegen ons gebruikt wordt, is gewoon te groot.”

Homans: “Staat verankerd in reglement”

Voorzitter van het Vlaams Parlement Liesbeth Homans legde dinsdag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 uit waarom de oppositiepartij geen plaats in de onderzoekscommissie heeft. “Het staat verankerd in het reglement van het parlement dat je met evenredigheid moet werken. Zo kom je aan 15 leden. Groter moet je niet gaan, want als je PVDA een zitje zou willen geven, moet de onderzoekscommissie uitgebreid worden naar 27 leden. Dat is compleet onwerkbaar, dat gaan we niet doen.”

Volgens Homans is “iedereen” het erover eens dat een commissie met 27 leden van het goede te veel is. “Je zou nooit op een deftige manier een onderzoek kunnen starten.”

Afwijken van het reglement is voor Homans geen optie. “Dan gaat de doos van Pandora open. Er worden ook strafrechtelijke onderzoeksdaden gesteld. Als je van het reglement afwijkt, zou het kunnen dat de daden die worden gesteld door de rechtbank in twijfel worden getrokken, en dat risico wil ik ook niet lopen.”

Anaf

Vrijdag komt de onderzoekscommissie een eerste keer samen, onder leiding van Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Daar zal de commissie dan een voorzitter aanduiden, maar het is nu al duidelijk dat dat Vooruit-fractieleider Hannes Anaf zal zijn. De meerderheid had eerder al aangegeven dat het voorzitterschap naar de oppositie mocht gaan en Groen-fractieleider Björn Rzoska zat eerder al de Vlaamse covid-commissie voor. Het was dus aan een socialist, klonk het. Anaf - eerder al schepen in Turnhout - krijgt daarmee de kans om zich de komende maanden in de kijker te werken.

Hij zal vanaf vrijdag moeten uitmaken welke experts, politici, hoge ambtenaren en andere betrokkenen wanneer worden opgeroepen. Maar ook: welke thema’s worden er behandeld? De commissie is in ieder geval niet van plan om zich te beperken tot de PFOS-verontreiniging op de 3M-site alleen. Tegen eind januari 2022 moet het rapport van de commissie klaar zijn. (ARA/RW)

