"Geen sprake van dat Air Belgium dit jaar activiteit zal moeten stoppen", zegt CEO

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium is niet in allerijl op zoek naar 10 miljoen euro. Enkele media berichtten eerder deze week dat de maatschappij zijn activiteiten zal moeten stopzetten als ze tegen eind dit jaar niet over 10 miljoen euro beschikt. CEO Niky Terzakis wijst erop dat het bedrijf net op zoek is naar een nog hoger bedrag, voor een groot investerings- en uitbreidingsproject.

"Al vijf jaar lang zegt men dan de maatschappij op de rand van het faillissement staat telkens we financiering zoeken", zegt Terzakis. "Het is vervelend en vermoeiend. Natuurlijk zetten we onze activiteiten in 2023 verder, onze aandeelhouders gaan niet opgeven."

De berichten komen er nadat het bedrijf maandag zelf aankondigde dat het fors snoeit in zijn aanbod. Nagenoeg alle vluchten naar de Antillen worden geschrapt. "Dat is een reactie op de markt, wat alle bedrijven doen", legt Terzakis uit. "We passen onze capaciteit aan aan de markt en de vraag."

Nieuwe bestemmingen

De verschuiving in het aanbod past ook binnen een gewijzigde strategie voor de nieuwe bestemmingen die Air Belgium binnenkort zal bedienen, aldus nog de CEO. "Air Belgium mikt op grote, belangrijke markten, we zijn geen lowcostmaatschappij." Veel dieper gaat Terzakis niet in op die plannen, al geeft hij wel mee dat de nieuwe bestemmingen niet zullen botsen met die van Brussels Airlines.

Terzakis zegt al maanden in gesprek te zijn met alle aandeelhouders, zowel private als publieke. Wel zal er niet bij de publieke aandeelhouders worden aangeklopt om de uitbreidingsplannen te financieren. "Om de maatschappij, zowel op vlak van passagiers als vracht, in een andere categorie onder te brengen, is inderdaad veel geld nodig, en meer dan de 10 miljoen waarvan sprake", klinkt het nog. "Ja, de financiële situatie is krap, zelfs zeer krap, maar we komen erdoor."