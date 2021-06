“Geen seks, geen solo”: kunstenaar Jan Fabre gedagvaard voor grensoverschrijdend gedrag tegen medewerksters

“Geen seks, geen solo.” Volgens (oud-)medewerkers en stagiaires van Troubleyn, het internationaal gerenommeerde dansgezelschap van Jan Fabre, was dat gedurende meer dan twintig jaar het mantra van de kunstenaar. Drie jaar geleden, in volle #MeToo-periode, kropen twintig van zijn medewerkers in hun pen en getuigden ze in een open brief over vernederingen, pesterijen en ongewenste intimiteiten binnen het dansgezelschap van Fabre. Medewerksters die niet op zijn seksuele avances ingingen, vielen uit de gratie, kregen geen solo meer in dansvoorstellingen en zagen hun carrièrekansen slinken, zo bleek uit hun verhalen: “Talent alleen was niet voldoende. Je moest ook bereid zijn om seks te hebben met je werkgever als je de top wilde bereiken.”