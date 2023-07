Geen record van 49 graden, maar volgens David Dehenauw wordt het in Middellandse Zeegebied deze week wel héél erg heet

“Die uitspraak van die Italiaanse weerman was best raar, in die zin dat ik die 49 graden nergens op de kaarten heb kunnen detecteren”, zegt Dehenauw. “Met andere woorden, die absolute recordtemperaturen (op 11 augustus 2021 werd in Floridia in de Siciliaanse provincie Syracuse met 48,8 graden een Europees record gevestigd, red) gaan we de komende dagen nergens halen.”

Dat neemt niet weg dat het deze week erg heet wordt in het gebied rond de Middellandse Zee. “Met uitschieters van 44 en 45 graden in Sevilla in Zuid-Spanje”, zegt Dehenauw. “Op Sicilië en Sardinië wordt het 42 tot 44 graden en wie in Athene verblijft, mag zich aan meer dan 40 graden verwachten. Dezelfde warmte krijgen vakantiegangers in Antalya in Turkije. Dichter bij huis wordt het bloedheet in het zuiden van Frankrijk. In Perpignan wordt het mogelijk ook 40 graden. Kortom, het wordt bloedheet in de hele regio rond de Middellandse Zee, maar het record van 49 graden is overdreven.”

Aangenaam zomerweer bij ons

Terwijl het in het zuiden gevaarlijk heet wordt, krijgen we in Vlaanderen de komende dagen normaal, aangenaam zomerweer. “Na deze warme dinsdag, met temperaturen boven de dertig graden, koelt het woensdag af tot zo’n 22 à 23 graden in het centrum. Dat is het gevolg van een koufront dat komende nacht binnenkomt, waardoor wie koelere lucht krijgen. Vrijdag gaan we opnieuw naar 25 à 26 graden en op zaterdag wordt het nog wat warmer met 28 graden. Daarna krijgen we tot de Nationale Feestdag temperaturen van om en bij de 24 graden. Aangenaam zomerweer dus.”

