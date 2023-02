Geen rantsoenering in Belgische supermarkten ondanks "uitdagende" groentenimport

Belgische supermarkten zien geen noodzaak om beperkingen op te leggen op de aankoop van groenten en fruit, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk momenteel soms het geval is. Wel geven retailers aan dat het moeilijk is geworden om de rekken te vullen.

Door de slechte weersomstandigheden in het zuiden van Europa en Noord-Afrika is er minder aanbod van bepaalde soorten groenten en fruit. In sommige Britse supermarkten zijn daarom tijdelijk limieten opgelegd op het aantal producten dat klanten mogen kopen, om de beschikbaarheid te garanderen. Dat zou enkele weken kunnen aanhouden.

In België loopt het zo'n vaart niet, maar het is niet dat er geen vuiltje aan de lucht is. In sommige winkels van Delhaize zijn bijvoorbeeld geen gele paprika's meer te vinden, omdat ze volgens de keten te duur geworden zijn om in te voeren. Aanvankelijk was ook sprake van ontbrekende rode paprika's, maar daar vond Delhaize volgens een woordvoerder uit“Er is absoluut geen reden tot paniek of rantsoenering”eindelijk toch een oplossing voor.

In een Colruyt-winkel in Hasselt dook dan weer een mededeling op dat klanten maximaal vijf stuks ijsbergsla mogen meenemen, zo meldde Het Belang Van Limburg. Dat bleek om een lokaal initiatief te gaan, en was volgens de aankopers van de keten niet nodig. De centrale directie vroeg de beperking dan ook in te trekken. "Er is absoluut geen reden tot paniek of rantsoenering", luidt het.

Colruyt geeft wel toe dat het momenteel "uitdagend" is om de rekken te vullen, maar zegt dat het nog lukt. Dat het af en toe puzzelen is, heeft verschillende oorzaken, zegt een woordvoerster. De weersomstandigheden in het zuiden spelen een rol, maar er zou ook een virus rondgaan in Spanje en Marokko waardoor er minder opbrengst is. En daarnaast is in België minder in serres geteeld door de hoge energiekost.

Ook discounters Aldi en Lidl zien geen reden voor rantsoeneringen. Maar ook Lidl bevestigt de uitdagende import. Die keten merkt een lagere aanvoer van tomaten uit Spanje en Marokko, "maar we kunnen ze nog steeds aanbieden".

Niet meer lang

Lang zou de moeilijke situatie niet meer duren, want de lokale Belgische teelt start weer op en dan komen er lokale alternatieven voor de zuiderse aanvoer. In afwachting daarvan voelt de consument de schaarste wel in zijn portemonnee. Groenten en fruit - en voeding in het algemeen - zijn flink duurder geworden. Delhaize zegt daarover dat de keten de impact van de duurdere import op de verkoopprijzen aan de klanten probeert te beperken.