Geen quarantaineplicht meer na hoogrisicocontact binnen gezin

Na de beslissing van het Overlegcomité om naar code geel op de coronabarometer over te schakelen, boog de interministeriële conferentie Gezondheid zich woensdagmorgen over de test-, isolatie- en quarantainestrategie. Ze baseert zich daarvoor onder meer op adviezen van de RAG en volgens dat orgaan situeren we ons momenteel op niveau 2 van de epidemiologische situatie. Dat betekent dat de viruscirculatie nog steeds hoog is en dat personen met symptomen zich moeten blijven testen en isoleren wanneer ze positief zijn.



Testen blijft mogelijk in de testcentra en bij de apotheek. Enkel wie symptomen heeft van het coronavirus, moet nog een PCR-test laten afnemen. Ook wie wordt opgenomen in het ziekenhuis moet nog een PCR-test laten afnemen, net zoals dat zal gebeuren wanneer er een uitbraak is in een groep kwetsbare personen, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum. Ook risicopersonen die een hoogrisicocontact hadden kunnen bij de huisarts nog een PCR-test krijgen. Wie positief test moet nog steeds zeven dagen in isolatie.