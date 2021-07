Geen paniek nodig voor felle regenbuien van dit weekend: “Water tot aan je enkels, niet tot aan je dakgoot”

In Vlaanderen houden ze vooral in het Demerbekken, op de grens van Limburg en Vlaams-Brabant, hun hart vast voor wat komend weekend brengt. "We panikeren niet, maar we zijn wel zeer alert", zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) in het Limburgse Halen. Daar zijn de dijken van de Velpe al verstevigd met de zandzakken die elders werden opgehaald en ligt ook al een nieuwe voorraad klaar.