“Geen nieuwjaarszingen en meer controles”: Antwerps gouverneur Berx gaat sterk inzetten op handhaving

In de provincie Antwerpen hebben de burgemeesters samengezeten met de gouverneur om strengere maatregelen te bespreken in aanloop naar de feestdagen. Vast staat dat er sterk op handhaving zal worden ingezet. Dat heeft Cathy Berx voorafgaand aan het overleg verklaard onze redactie en ook bevestigd bij HLN Live.

De provinciegouverneur is er als de dood voor dat er een nieuwe grote corona-uitbraak komt na de kerstvakantie. “Ik hoop dat Thanksgiving in de Verenigde Staten de ogen opent voor wat ook hier kan voorvallen. We willen geen nieuwe golf na de feesten”, legde ze uit.

Veel details over de maatregelen tijdens de feesten wilde Berx nog niet kwijt, maar het staat al vast dat het typische ‘nieuwjaarszingen’ (kinderen die zingen aan de deur) niet zal mogen. “Er komt een provinciebreed verbod op zingen met Nieuwjaar en Driekoningen. Dat wil zeggen dat kinderen niet deur aan deur mogen gaan. En dat mensen ook geen individueel verpakt snoepgoed mogen uithangen”, verklaarde de gouverneur bij HLN Live.

Handhaving is het nieuwe codewoord in de strijd tegen de pandemie. Daar zal heel sterk worden op ingezet. Er komen veel extra ploegen om een oogje in het zeil te houden. “Alle politiezones van de provincie Antwerpen, 24 in totaal, zullen extra ploegen inzetten op de correcte naleving van de Covid-maatregelen en het vuurwerkverbod dat er staat aan te komen”, bevestigde Berx. “Op dit ogenblik kijkt de politie al scherp toe op het naleven van de maatregelen. Wanneer er bijzondere tekenen zijn waaruit blijkt dat er grotere samenkomsten of feestjes zijn, dan zal men niet nalaten om te doen wat moet.” De middelen die de politie daarvoor zal inzetten, daar wilde de gouverneur bij HLN Live niets meer over zeggen.

De gouverneur kondigde eerst aan ook pizzadozen te gaan tellen, maar ze contacteerde de redactie achteraf en liet weten “de uitspraak niet zo scherp te willen stellen”.

Perimeter

De coronacijfers dalen nog nauwelijks, op heel wat plekken stijgen ze zelfs. Sommige experten opperen dat het instellen van een perimeter soelaas zou kunnen brengen. En ook de Antwerpse gouverneur is daar voor te vinden. “Als de experten voorstander zijn van een perimeter voor niet-essentiële verplaatsingen, dan ga ik daar in mee. Zeker op de feestdagen, want dan zijn de winkels toch dicht”, zei Berx voorafgaand op de vergadering met de burgemeesters aan onze redactie. Bij HLN Live wilde ze daar niet dieper op ingaan.

Bovendien vindt de gouverneur dat we ons nog te vaak naar kantoor begeven. “Er is veel meer verplaatsing en veel minder telewerk. De sociale inspectie moet meer controleren en alle bedrijven moeten er harder op hameren dat hun personeel thuiswerkt. Elke vorm van kantoorwerk moet thuis.”

Geen extra controles in Vlaams-Brabant

Maandag zit ook Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren samen met de politiezones en de parketten over de handhaving tijdens de eindejaarsperiode. Toch zal er daar niet extra gecontroleerd worden. “Simpelweg omdat de handhaving in Vlaams-Brabant al streng is en bovendien kunnen we geen extra blauw toveren”, aldus Spooren.

Op de uitspraak van biostatisticus Geert Molenberghs om tijdelijk een perimeter voor iedere burger in te voeren, wil Spooren liever niet ingaan. “Dat is een vraag voor experten en beleidsmakers op federaal en Vlaams niveau waarover ik me als gouverneur niet wens en kan uitspreken.”

Meteen boetes, drones en extra patrouilles in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen gaat de komende weken zéér streng optreden tegen coronaovertreders. Dat is duidelijk geworden na overleg tussen gouverneur Carl Decaluwé en alle korpschefs uit de provincie. ”Direct beboeten, geen discussie”, zegt Decaluwé.

Daarbij zullen korpsen die beschikken over innovatieve middelen, zoals drones of cameranetwerken, deze gebruiken voor controles en crowdcontrol. Dat zal zowel in de winkelstraten als op andere plaatsen zijn.

