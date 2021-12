Geen nieuwe btw-verlaging voor horeca: deze steunmaatregelen komen er wel

Naar aanleiding van de strengere maatregelen die de afgelopen weken werden opgelegd, werd een nieuw pakket steunmaatregelen vastgelegd, kondigt de premier aan. Deze maatregelen zullen gedurende het volledige eerste kwartaal van volgend jaar van kracht zijn. Het pakket omvat onder meer tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge Covid, tijdelijke werkloosheid voor wiens kind in quarantaine moet en een verlenging van het klein verlet voor vaccinatie (van de werknemer zelf of voor de begeleiding van een minderjarige) tot 30 juni volgend jaar. Er komt ook een maandelijkse premie van 25 euro voor wie een leefloon, IGO of IVT ontvangt.