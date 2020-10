Geen nationale, maar lokale verstrengingen (zoals het van minister Vandenbroucke moet)

Freinet­school Triangel wil via documentai­re donor voor zieke Hafsa (6) vinden: “Speld in een hooiberg, maar hopen dat verhaal zo de ronde doet”

13 oktober GO! Freinetschool Triangel uit Booischot hoopt met een zelfgemaakte documentaire een geschikte donor te vinden voor leerlinge Hafsa, een zesjarig meisje met een levensbedreigende bloedziekte. Alleen stamceltransplantatie kan haar helpen. “Het is zoeken naar een naald in een hooiberg. Bovendien staat die hooiberg heel waarschijnlijk niet in Booischot”, klinkt het.