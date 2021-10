“Geen monster, maar een zielige man”: dit was de eerste procesdag in de zaak-Bart De Pauw

Eigenlijk had ze gedacht dat ze veel zou leren. Jenka Van de Voorde zag het als een enorme kans toen ze in maart 2017 met haar baas Bart De Pauw op prospectie mocht naar Londen. Jenka was junior redactielid bij productiehuis Koeken Troef!. Ze werkte onder andere mee aan 'The Boxy's', een reeks over de excentrieke culinaire tweelingbroers. Eigenlijk was hun werktrip naar Engeland raar begonnen. Volgens Jenka vertelde De Pauw haar vrijwel meteen op de trein dat hij al verliefd was geweest op een andere vrouw, terwijl hij getrouwd was en vader. "Jenka vond dat eigenaardig. Wist niet goed wat ze daarmee moest doen", zegt haar advocate An-Sofie Raes. "Maar ze leerde veel van hem die dag in Londen." 's Avonds dineerden de twee samen. "Daar stelde meneer De Pauw haar plots die vraag: of zij hem seksueel aantrekkelijk vond? (luid) Hij was 50, zij máár 23. Ze was verbouwereerd en helemaal haar kluts kwijt. Ze probeerde haar baas - van wie ze dus afhankelijk was, want hij betaalde haar inkomen - duidelijk te maken dat ze het ongemakkelijk vond. Maar wat deed meneer Bart De Pauw de volgende ochtend? Bij het ontbijt probeerde hij Jenka te zoenen."