Geen minimumleeftijd bij Johnson & Johnson-vaccin, AstraZeneca-leeftijdsgrens verlaagd naar 41 jaar

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had het Janssen-vaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU, maar Johnson & Johnson riep na een Amerikaans besluit op het voorlopig niet te gebruiken. Directe aanleiding waren een tiental meldingen in de VS over zeldzame bijwerkingen van tromboses. Na een nieuwe positieve beoordeling van het EMA dinsdag, werden deze week alsnog in de EU de eerste Janssen-prikken gezet. Ons land kreeg vorige week, voor de tijdelijk stopzetting, al enkele tienduizenden dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin, maar die werden “in quarantaine” geplaatst. Het IMC heeft nu bepaald dat er in ons land geen leeftijdsgrens voor het Janssen-vaccin komt. Het vaccin is het enige goedgekeurde waarbij slechts één prik volstaat.