Geen minimale dienstverlening mogelijk in 13 Vlaamse en Brusselse gevangenissen tijdens 48 urenstaking

ACV Openbare Diensten houdt sinds maandag een 48 urenstaking in de gevangenissen. De vakbond is van mening dat er niet genoeg controle is op Covid-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. Ondertussen heeft het gevangeniswezen aan de bonden enkele voorstellen voorgelegd, waarop tegen woensdag een antwoord wordt verwacht. Intussen gaat de staking wel verder.



Vanmorgen, tijdens de ochtendshift (van 6 tot 14 uur) werd het streefcijfer van de minimale dienstverlening niet bereikt in dertien gevangenissen: die van Beveren (79 procent van het nodige personeel aanwezig), Brugge (69 procent), Dendermonde (75 procent), Gent (55 procent), Hasselt (90 procent), Leuven Centraal (39 procent), Mechelen (55 procent), Merksplas (97 procent), Sint-Gillis (38 procent), Vorst (69 procent), Berkendael (50 procent), Turnhout (87 procent) en Wortel (76 procent). In Brugge, Gent, Sint-Gillis, Vorst en Berkendael is er politie aanwezig.



Tijdens de nachtshift was er eveneens onvoldoende personeel in Brugge (88 procent), Leuven Hulp (75 procent), Merksplas (64 procent), Sint-Gillis (42 procent) en Vorst (50 procent). Vannacht was er politie aanwezig in Brugge, Gent, Sint-Gillis, Vorst en Berkendael.



In Wallonië kan in 75 procent van de gevangenissen de minimale dienstverlening wel verzekerd worden. Enkel in vier gevangenissen lukt dit niet: die van Hoei (83 procent), Lantin (94 procent), Marneffe (63 procent) en Doornik (79 procent). Er is geen politie aanwezig in de Waalse gevangenissen.