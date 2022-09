“Geen license to kill, maar ze mogen wel infiltreren en strafbare feiten plegen”: Van Quickenborne laat nu ook Staatsveiligheid op drugsmaffia jagen

Voorzitter Vlaamse Jeugdraad na drugs­vangst van 20 kilogram coke in ouderlijke woning: “Wie lapt een ander dat nu, zijn eigen familie?’

Amir Bachrouri (19), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, blikt in een interview met ‘De Standaard’ voor het eerst terug op de huiszoeking die de politie begin deze maand uitvoerde in zijn ouderlijke woning in Borgerhout. Daarbij werden bijna 20 kilogram cocaïne en een voorraad cannabis aangetroffen. “Helemaal niks wist ik over die drugs”, herhaalt Bachrouri in ‘De Standaard’.

14:00