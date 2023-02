Geen koffie meer op kabinet-de Moor: deurwaarder neemt zelfs koffiemachine in beslag

Dit voorjaar ruim 430 miljoen euro aan overwinst­bij­dra­ge geïnd bij energiesec­tor

Een eerste deel van de solidariteitsbijdrage of overwinstbijdrage van de energiesector is ontvangen door de federale overheid. Het gaat om 300 miljoen euro van gasnetbeheerder Fluxys. In februari komt er nog 134,5 miljoen euro aan solidariteitsbijdrage van de petroleumsector. Hoeveel de elektriciteitssector zal moeten bijdragen in de vorm van een overwinstbelasting is nog niet bekend. Dat laat energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) weten.

31 januari