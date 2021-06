Geen kinderen meer opsluiten, maar politie mag wel weer hardleerse illegalen uit huis plukken

Op bezoek in het verwenste dorp uit 'Blind Gekocht': “Vanaf nu zijn wij van ‘Fucking Westrem’”

5:00 "Niet in Westrem. Niet in fucking Westrem." Jelle en Sophie, het koppel dat een huis zocht in Wetteren, moet het in twee afleveringen 'Blind gekocht' wel twintig, dertig keer hebben gezegd. Toen ze te horen kregen dat ze naar deelgemeente Westrem moesten verhuizen, verdween de grond onder hun voeten. Het dorpje waar half Vlaanderen nog nooit van had gehoord, kreeg op slag een hoop antireclame. De meeste bewoners halen hun schouders op. "Op tv zeggen ze zoveel. Ze wonen hier nu vier maanden en ze wonen hier graag. Dát telt."