Geen ‘jongens en meisjes’ meer in Nederlandse klassen: een voorbeeld voor Vlaanderen? “Dit is woke gekkigheid”

In Nederland willen de scholieren ‘inclusiever’ taalgebruik : geen “jongens en meisjes” meer, wel nog “leerlingen”. Bij onze noorderburen is er een storm van kritiek op de gids met ongewenste termen in het onderwijs. Ook in Vlaanderen doet het veel stof opwaaien. De Vlaamse Scholierenkoepel juicht het debat errond toe, minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is minder enthousiast: “Dit is woke gekkigheid”.

KIJK. Vlaamse Scholierenkoepel: “We moeten geen blacklist maken van woorden die we wel of niet mogen gebruiken”

De Nederlandse scholieren hebben een nieuwe taalgids voor het onderwijs klaar: een lijst met voorstellen om ook in de taal minder onderscheid te maken op school. Zo spreekt de leerkracht, als het van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ligt, de klas niet meer aan met “jongens en meisjes”, maar bijvoorbeeld met “leerlingen”. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) reageert positief op de taalgids van hun Nederlandse collega’s, maar benadrukt dat ze voor Vlaanderen “zeker niet zo’n gids” gaan maken.

“Hier is geen nood aan een lijst met woorden die we wel of niet mogen gebruiken”, reageert voorzitter Mauro Michielsen. “Anderzijds is het belangrijk dat scholen en beleidsmakers actief gaan nadenken over de taal die ze gebruiken en de impact daarvan.” Volgens de Scholierenkoepel opent de taalgids “een relevant debat”. “Taal kan onderwijsongelijkheid verkleinen, of juist versterken.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) staat echter allesbehalve te springen voor zo’n gids. “Laten we maar eens beginnen met iedereen gewoon goed Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven”, klinkt het. “Er is toch geen zinnig mens die zich gekwetst voelt door termen zoals ‘lagere school’? Het woord ‘zittenblijven’ verbannen en vervangen verandert overigens niets aan de realiteit van blijven zitten. Dit is woke gekkigheid.”

Michielsen ziet het toch anders. “Nadenken over inclusief onderwijs, en bijbehorend taalgebruik, is absoluut geen woke gekkigheid. Het enige wat LAKS doet is tips meegeven over hoe scholen en beleidsmakers inclusiever kunnen communiceren. Ze willen totaal geen leerkrachten bestraffen of kliklijnen opstarten. Wie kan er nu tegen een debat zijn waarbij er gepleit wordt voor meer inclusief taalgebruik in het onderwijs?”