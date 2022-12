Geen identiteitskaarten en voorschriften met pen en papier: stad Antwerpen getroffen door grootschalige cyberaanval. Wie zit erachter? En kan dit nog weken duren?

Stad Antwerpen is getroffen door een grootschalige cyberaanval. Nieuwe identiteitskaarten zijn onmogelijk af te halen en het Antwerps Zorgbedrijf schakelt noodgedwongen zelfs over op pen en papier. Wat is er aan de hand in Antwerpen? Laat de IT-beveiliging van lokale besturen dan zo te wensen over? “Dit is de dag waarvoor ik al lang bang was”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). De impact zou tot eind december voelbaar kunnen zijn.