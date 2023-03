Geen hoorzittingen met directie en vakbonden van Delhaize in de Kamer

Na de aangekondigde verzelfstandiging van de supermarkten in eigen beheer, had de PS voorgesteld de vakbonden en directie bij Delhaize in de Kamer uit te nodigen. Dat gebeurt wel vaker bij grote herstructureringen. Het voorstel werd echter weggestemd door de liberalen, CD&V, N-VA en Vlaams Belang.

"We zijn verontwaardigd door het gedrag van de rechtse partijen die een sociaal drama ontkennen dat momenteel plaatsvindt. We hebben te maken met een multinational die de franchise gebruikt om de wet en de rechten van het personeel te omzeilen. En het parlement krijgt zelfs niet de kans de directie te horen over haar plannen, noch de vertegenwoordigers van het personeel dat vandaag in angst leeft. De rechtse partijen zetten vandaag het cynisme van Delhaize voort", hekelt PS-fractieleider Ahmed Laaouej.

Quote Het is niet het moment om olie op het vuur te gooien. Florence Reuter (MR), Kamerlid

De Franstalige liberalen betwisten die voorstelling van de zaken. Zij vinden dat het sociaal overleg zijn gang moet gaan, zonder inmenging van buitenaf. "Een week geleden zei PS-minister Pierre-Yves Dermagne in het parlement dat hij het sociaal overleg wilde laten spelen. Er is net een sociaal bemiddelaar aangesteld. Het is niet het moment om olie op het vuur te gooien", zegt Kamerlid Florence Reuter.

Bovendien dreigt volgens haar een scenario waarin enkel de vakbonden zouden komen opdagen, waarbij dan het proces wordt gemaakt van de franchisehouders. "Het is nu niet het juiste moment voor hoorzittingen. We kunnen nadenken over het economisch model van de grootdistributie, en kijken of we de regels moeten harmoniseren, maar best later.”