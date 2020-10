Geen hermetisch afgesloten rusthuizen meer: "Zelfs wie corona heeft, mag elke week bezoek krijgen”

De beelden van eenzame bewoners, die enkel van achter glas konden zwaaien naar familie, zijn we nog niet vergeten. En intussen dreigt corona alweer genadeloos toe te slaan bij de meest kwetsbaren: sinds vorige week gaan de besmettingscijfers in de woonzorgcentra exponentieel de hoogte in. Op dit moment zijn er 1.347 bewoners en 1.175 personeelsleden besmet met het virus. De voorbije zeven dagen stierven er dagelijks ook gemiddeld 7,4 rusthuisbewoners aan het virus - dubbel zoveel als in de week daarvoor. "Gelukkig blijft het aantal besmettingen op een totaal van 80.000 bewoners nog relatief beperkt. Maar dit is zeker reden tot ongerustheid", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.