Geen grootschalige evacuaties meer, “maar dit is niet het einde van de hulp die wij bieden”

Waalse regering maakt geld vrij voor beschadig­de sportinfra­struc­tuur door noodweer, Galler kan chocolade tijdelijk elders produceren

26 augustus Het Waalse gewest gaat geld vrijmaken om 71 gemeenten te helpen waarvan de sportinfrastructuur beschadigd is door de overstromingen van juli. Dat kondigt de Waalse minister van Begroting Jean-Luc Crucke aan in de kranten van Sud Presse. De hulp gaat voornamelijk naar acht gemeenten, waarvan zes in de regio van Luik. Chocoladefabrikant Galler, die ook zwaar getroffen werd door de overstromingen van midden juli, heeft dan weer een oplossing gevonden om op andere locaties chocolade te kunnen produceren.