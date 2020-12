Geen groen scherm op corona-app? Geen eten! Zo wil horecasector nieuwe algemene sluitingen vermijden

De eerste versoepelingen in de horeca zullen ten vroegste in februari volgen. Maar welke garantie krijgt de sector dat cafés en restaurants na een lange winterslaap niet opnieuw moeten sluiten als de curves in het voorjaar weer omhoog schieten? “Geen enkele”, zegt Dirk Gypen, CEO van het reserveerplatform Resengo, waarop ruim 3.000 zaken zijn aangesloten. “We moeten toch naar een permanent systeem waarmee we de tijd tot de gevaccineerde samenleving overbruggen, in plaats van telkens de harmonica te trekken: horeca open en dan weer dicht. Zeker wanneer er geen bewijs is of er besmettingen plaatsvinden in een zaak is het zeer frustrerend voor ondernemers wanneer de overheid de hele sector sluit. We moeten toch proberen uit deze impasse te geraken en zoveel mogelijk de draad weer op te pikken. Uit succesvolle buitenlandse voorbeelden komt één zaak naar boven: testen en tracen. Maar vierhonderd van onze klanten hebben via ons systeem de coördinaten van klanten bijgehouden afgelopen zomer, en ze zijn geen enkele keer opgevraagd. Dat moet anders of we blijven op de sukkel.”