Geen gezuiverd afvalwater voor 152.070 aangesloten Vlamingen

LIVE. Meer dan 1 op de 3 Franstali­gen wil geen vaccin - aantal coronapa­tiën­ten in Belgische ziekenhui­zen daalt onder de 2.000

6:39 Als de vaccinatie- en coronacijfers het toelaten, kan de komende maanden het ‘zomerplan’ in werking treden. In dat stappenplan staan de versoepelingen voor de komende maanden uitgewerkt. Experts vrezen dat veel maatregelen te snel worden gelost.“ Ondertussen mogen volledig gevaccineerd Amerikanen hun mondmasker vrijwel volledig links laten liggen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.