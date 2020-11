Geen gerechtelijk reorganisatieplan voor Mega World, wel aanstelling voorlopige bewindvoerders

Toekomst winkelke­ten Mega World blijft nog even onduide­lijk

26 oktober De situatie bij winkelketen Mega World - het voormalige Blokker - blijft nog even onzeker. De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft aangegeven pas volgende week maandag een beslissing te nemen over het verzoek van de keten tot bescherming tegen schuldeisers. Dan wordt ook beslist of er een reorganisatie wordt toegestaan, en of er eventueel een tijdelijke bewindvoerder wordt aangesteld.