Geen gerechtelijk reorganisatieplan voor Mega World: “Ik vrees dat we op weg zijn naar een faillissement”

INTERVIEW. Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs blikt vooruit: "Het aantal besmettin­gen moet zéér laag voor de teugels losser kunnen”

15:13 Er zijn nieuwe regels van kracht die ons land een Bergamo-scenario - ontreddering in de ziekenhuizen en stoeten met lijkwagens - moeten besparen. Maar hoe ziet professor biostatistiek Geert Molenberghs de epidemie verder evolueren in zijn voorspellende modellen? "Er is kans dat de curve na deze golf sneller zal dalen, maar het lossen van de maatregelen moet deze keer véél beter, of we hebben het weer zitten."