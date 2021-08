Geen gedwongen uitwijzingen meer voor Afghaanse asielzoekers in België: “Niemand terugsturen naar een regio waar het onveilig is”

“Geen terugkeerstop”

Nederland en Duitsland beslisten eerder al dat ze gedurende zes maanden asielzoekers niet langer gedwongen zouden terugsturen. België pakt het iets anders aan en noemt het geen terugkeerstop: “Het is gewoon een beslissing om niemand terug te sturen naar een regio waar het onveilig is. Dat is niet enkel een beslissing van vandaag, dat is een beslissing die België al decennia neemt. Bij de individuele beoordeling bij ieder dossier blijkt vandaag de dag dat de situatie in Afghanistan verschrikkelijk is en dat je niemand op een degelijke manier kunt terugsturen omdat niemand daar in een regio kan terechtkomen waar hij of zij zich veilig zou kunnen voelen.”