Geen extra scheurtjes in Tihange 2: kerncentrale mag heropgestart worden

Doel Personeel kerncentra­le Doel voert actie tegen kernuit­stap: “7.000 banen zijn in gevaar”

3 december Op de site van de kerncentrale in Doel hebben honderden werknemers donderdagochtend even het werk neergelegd. Ze trokken naar buiten om hun ongenoegen te uiten over de geplande kernuitstap. “Het debat gaat vooral over de bevoorradingszekerheid, maar we willen ook wel eens wijzen op de zevenduizend banen die op de helling worden gezet”, zeggen ze boos.