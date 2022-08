Geen extra raadscommissie over drugsgeweld in Antwerpen

Minister Brouns lanceert nieuwe website om te investeren in "exotische" akkerteel­ten

Vlaams minister voor Landbouw en Innovatie Jo Brouns (CD&V) heeft vandaag in Herent, Vlaams Brabant, een nieuwe website gelanceerd die "exotische" landbouwteelten, zoals quinoa of linzen, in de kijker zet. Mensen kunnen via de nieuwe website www.akkerdelen.be oogstaandelen kopen en zo investeren in de teelten. Voor de gelegenheid oogstte de minister zelf een strook quinoa.

10:40