Geen enkele verkeersdode meer in 2050? Neem deel aan de Grote Burgerenquête over Verkeersveiligheid

In 20 jaar tijd is het aantal verkeersdoden per jaar gedaald van 1.500 (in 2001) tot 640 (in 2019): een positieve ontwikkeling. “Bewustmakingscampagnes, controles, sancties en opleiding hebben levens gered. Maar elk ongeluk is er één te veel. Het is de ambitie van de federale regering om de verkeersveiligheid nog te verbeteren”, zegt Gilkinet. Om die ‘All For Zero’, verwijzend naar de slogan om het aantal verkeersdoden in 2050 tot nul terug te brengen, waar te maken, wil Gilkinet alle Belgen aansporen om mee na te denken over verkeersveiligheid.