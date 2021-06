“Geen enkele regeringspartij” stelt benoeming regeringscommissaris met hoofddoek in vraag

ONZE OPINIE. Het hoofddoe­ken­de­bat verdeelt de politiek, partijen, maar ook de samenle­ving

9:08 Zoals het monster van Loch Ness duikt het zogenaamde hoofddoekenverbod in publieke functies om de zoveel tijd op en weer onder. Dat was tien jaar geleden zo, dat is nu weer zo. Of het nu gaat over het dragen van een hoofddoek achter het loket of in de klas. We krijgen het de kop niet ingedrukt. Het debat verdeelt de politiek, partijen, maar ook de samenleving.