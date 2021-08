"Geen enkele Covid-patiënt op intensieve is gevaccineerd"

Van alle Covid-patiënten die in ons land intensieve verzorging krijgen, ligt ruim een derde in een Brussels ziekenhuis. Dat is grotendeels te wijten aan de lage vaccinatiegraad: slechts 64% van de volwassen Brusselaars is volledig ingeënt, tegenover 89% in Vlaanderen. 96% van wie op intensieve belandt, is niét ingeënt. "Bij ons ligt er geen enkele gevaccineerde", zegt Kenneth Coenye, hoofdarts in het Sint-Jansziekenhuis. Hij zag al trieste taferelen, getuigt hij. "Zaterdag haalden we een alleenstaande moeder van 35 op: overleden aan het virus. Niet gevaccineerd. Het was schrijnend, en had niet hoeven gebeuren."