Geen enkel persoon met handicap werkt bij Vlaamse kabinetten: “De regering zou een voorbeeld moeten geven”

De Vlaamse overheid streefde naar 3 procent medewerkers met een handicap of chronische ziekte tegen eind 2020. Uit een vraag van Vlaams Belang aan minister Somers blijkt nu dat in geen enkel van de negen kabinetten van de ministers van de Vlaamse regering iemand met een handicap aan het werk is. Nochtans worden volgens de laatste cijfers 283 personen tewerkgesteld in die kabinetten.