Geen enkel land heeft zoveel langdurig zieken als België: “Zo duur dat alle andere besparingen nutteloos worden”

Lo­tus-aan­deel kent recordom­zet op de beurs, maar toch raden beurshui­zen aan om te verkopen: hoe kan dat?

Lotus Bakeries lijkt een machine die niet te stoppen is. Commercieel niet en op de beurs evenmin. Wie tien jaar geleden een aandeel kocht en dat behield, zag zijn investering meer dan vertienvoudigen. Toch krijgen de financiële analisten hoogtevrees voor het Lotus-aandeel. Is nu het moment om het van de hand te doen, of kan je het nog jaren gerust bijhouden? Dit zijn de adviezen.