Geen elektriciteit, water of gas na felle overstromingen: “Zeker meer dan 10.000 mensen moeten op zoek naar nieuw onderkomen”

UPDATE“Meer dan 10.000 inwoners van Verviers moeten op zoek gaan naar een ander onderkomen na de watersnood van vorige week”. Dat zegt Alain Barbier, korpschef van de politiezone Vesder. Ook in Pepinster zouden 2.000 mensen een nieuwe verblijfplaats moeten zoeken. Na de felle overstromingen van vorige week zitten nog 400 gezinnen zonder drinkbaar water in de getroffen regio’s.

Het noodweer liet een spoor van vernieling achter op veel plaatsen onder de taalgrens. Onder meer in de Luikse plaats Pepinster is bijna geen water beschikbaar, zegt Alain Barbier. Ook is er geen elektriciteit en gas.

De ouders van de korpschef zijn eveneens getroffen door de overstromingsramp. Zij zijn 89 en 85 jaar en wonen in Pepinster. Na het verdriet begint ook bij hen het besef te groeien dat ze niet meer in hun woning kunnen blijven. “De komende vijf maanden zullen ze geen gas kunnen gebruiken”, legt Barbier uit.

Duizenden anderen staan voor dezelfde uitdaging. Volgens de politiechef moeten meer dan 10.000 mensen uit Pepinster en Verviers op zoek naar een ander onderkomen: “In Verviers gaat het op dit moment om 5.512 gezinnen. Tal van inwoners hebben ook geen auto meer. Veel auto’s zijn vernietigd.”

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Drinkbaar water

Nog 400 gezinnen in Wallonië hebben na de zware overstromingen geen drinkbaar water. In Pepinster en Dison is er ondertussen wel weer overal water, meldt de Société Wallonne des Eaux (SWDE) woensdagmiddag.

Waar het water vuil of troebel is, mag het kraanwater niet gebruikt worden om te eten of te drinken, zelfs niet wanneer het gekookt is. Als het water licht troebel is, kan het wel gebruikt worden voor sanitaire doeleinden of persoonlijke hygiëne.

In de provincie Namen is er nog geen drinkbaar water in Celles, het hoger gelegen gedeelte van Dave waar het water is afgesloten voor reinigingswerken en Ham-sur-Sambre. In het dorp Rivière, in de lager gelegen zone van Lustin en in Floriffoux is de watertoevoer hersteld.

Chloorgeur

SWDE meldt dat er mogelijk een forsere chloorgeur dan anders kan worden waargenomen bij het kraanwater als het water weer drinkbaar werd verklaard. Dat vormt geen enkel gevaar voor de gezondheid, klinkt het.

In sommige gemeenten zijn er gedeeltelijke tekorten aan water, maar is de kwaliteit van het leidingwater niet aangetast. In Namen is de situatie genormaliseerd in Profondeville.

SWDE waarschuwt dat er de komende dagen nog incidenten mogelijk zijn op het distributienetwerk in de getroffen zones. Mogelijk zijn ook de ondergrondse leidingen beschadigd, wat kan leiden tot nog meer waterlekken.

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Bekijk ook: