Geen CST meer en bijna nergens nog mondmaskers: code geel gaat vandaag in

Nog niet alle coronacijfers zitten onder de vooropgestelde drempels, maar ze blijven wel dalen. En dus heeft het Overlegcomité beslist om vanaf vandaag al over te schakelen naar code geel. Maar wat houdt code geel precies in? Een overzicht van alle regels.

Code geel op de coronabarometer geeft aan dat de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen in ons land onder controle zijn.

Om over te schakelen naar code geel, moeten er dagelijks minder dan 65 ziekenhuisopnames zijn. Bovendien mogen er niet meer dan 300 coronapatiënten op intensieve zorg liggen. Die voorwaarden zijn nog niet helemaal vervuld. Hoewel er al minder dan 300 bedden op intensieve zorg zijn ingenomen, telden we de afgelopen zeven dagen nog gemiddeld 131 ziekenhuisopnames per dag.

Vandaag is er bovendien geen sprake meer van een noodtoestand. De coronabarometer blijft wel nog van kracht.

Klik hier op ‘geel’ om de maatregelen in code geel te lezen:

Evenementen

• Bij binnenactiviteiten, zoals theatervoorstellingen of dansgelegenheden, gelden er zo goed als geen maatregelen. Wel is het gebruik van een CO2-meter verplicht.

• Aanwezigen hoeven geen mondmasker meer te dragen en ook het Covid Safe Ticket (CST) is niet langer verplicht.

• Ook bij buitenevenementen zijn er weinig regels. Mondmaskerplicht en het CST vallen weg. Voor afgesloten tenten of overdekte terrassen gelden wel de normen voor binnen. De streefwaarde wat betreft de luchtkwaliteit is in dat geval 900 ppm CO2, de limiet is 1.500 ppm.

• Voor evenementen geldt bovendien geen publieksbeperking meer.

Horeca

• De horeca heeft, net zoals bij code oranje, in het geval van code geel geen sluitingsuur meer.

• Ook de mondmaskerplicht valt weg, zowel voor klanten als voor het personeel.

• Klanten hoeven ook geen CST te laten zien.

• Binnen moet er wel een CO2-meter aanwezig zijn. Buiten gelden net zoals bij evenementen de luchtkwaliteitsnormen voor binnen en is de streefwaarde opnieuw 900 ppm CO2 en de limiet 1.500 ppm.

Vrijetijdsactiviteiten

• Voor vrijetijdsactiviteiten die zich binnen afspelen, in groepsverband en zonder publiek (workshops, repetities, indoorsport zonder publiek, jeugd- en sportkampen,...), gelden er opnieuw zo goed als geen maatregelen. Wel blijft extra aandacht voor een goede ventilatie noodzakelijk. Er is geen beperking meer op de capaciteit van de activiteiten. In het geval van jeugdkampen geldt er ook geen beperking op het aantal overnachtingen.

• Indien de vrijetijdsactiviteit buiten plaatsvindt (zoals sport- en jeugdactiviteiten buiten, wandelevenementen, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen,...) gelden er geen maatregelen.

Mondmaskerplicht

• In alle genoemde scenario’s blijft het dragen van een mondmasker (liefst een FFP2-masker) wel aangeraden voor mensen die medisch kwetsbaar zijn. Ook op het openbaar vervoer en in zorginstellingen blijft de mondmaskerplicht gelden. Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer blijft nog verplicht tot zeker 25 maart, maar geldt enkel in de voertuigen (treinen, bussen, trams,...) en niet in de stationsgebouwen of op de perrons.

• In winkels en supermarkten hoeven klanten vanaf maandag geen mondmasker meer te dragen.

• Ook in scholen verdwijnt de mondmaskerplicht.

• Wanneer er niet voldoende afstand kan worden gehouden, blijft het dragen van een mondmasker aangeraden.

Reizen

• Belgen die vanuit een land binnen de Europese Schengenzone terug naar ons land reizen, zullen vanaf vrijdag 11 maart geen Passenger Locator Form (PLF) meer moeten invullen.

• Voor reizen naar derde landen die niet op de zogenaamde ‘witte lijst’ staan - onder meer Nieuw-Zeeland, Rwanda, Uruguay en Zuid-Korea - moet het PLF nog wel worden ingevuld.

Over het test- en quarantainebeleid zullen de ministers van Gezondheid binnenkort nog samenzitten, aldus viroloog Steven Van Gucht. Hij verwacht wel dat er veel minder zal worden getest en dat ook het quarantaineleid zal worden aangepast aan code geel. Voor wie naar België reist en beschikt over een van de drie Covid-certificaten (vaccinatie, test of herstel) vervalt alvast de test- en quarantaineverplichting.

“Wie niet in het bezit is van een van die certificaten en je komt als Belg uit een land dat donkerrood is, dan is er nog wel een testverplichting. Maar voor de rest is het gewoon het DCC (Digitaal Corona Certificaat, nvdr.) tonen”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Voor mensen die uit landen komen met zogenaamde verontrustende varianten (‘Variants of Concern’ of VOC), blijven wel de specifieke test- en quarantaineregels gelden.

Volgend Overlegcomité

Op 25 maart zou er opnieuw een Overlegcomité plaatsvinden om te kijken of ook de mondmaskerplicht binnen de zorginstellingen en op het openbaar vervoer kan worden geschrapt en om na te gaan of alle maatregelen achterwege kunnen worden gelaten. Volgende week valt bovendien de federale fase weg en wordt er op regionaal niveau gekeken welke maatregelen nog nodig zijn.

