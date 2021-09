Geen cel, wel enkelband voor man die vijf agenten aanviel met krik in Molenbeek

Karim K. is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, weliswaar onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Dat betekent dat hij niet naar de gevangenis moet, maar een enkelband krijgt aangemeten. De Brusselse raadkamer moet zich nu binnen de vijf dagen uitspreken over de bevestiging van die voorlopige hechtenis.

De veertiger werd maandag tegengehouden door een agent op een motor toen hij in volle vaart door Molenbeek reed. K. was niet in orde met zijn boorddocumenten en had geen rijbewijs bij zich. De agent riep om versterking en besliste om de auto van K. in beslag te nemen, waarna die door het lint ging. Hij nam een krik uit zijn wagen en viel de politie aan. Eén agente liep een hersenschudding op, twee anderen raakten gewond aan de knie en de hand.