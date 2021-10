Geen Belgisch plan voor evacuatie Afghaanse ex- medewerkers

"Als we dag langer in Kaboel waren gebleven, waren er Belgische slachtof­fers gevallen"

22 september Als het Belgische leger eind augustus een dag langer actief was gebleven op de luchthaven van Kaboel, "waren er zeker Belgische slachtoffers gevallen". Dat heeft kolonel Tom Bilo gezegd op een persconferentie waarop Defensie een balans heeft voorgesteld van de operatie 'Red Kite' de evacuatieoperatie uit Afghanistan. Volgens Chef Defensie Michel Hofman is de balans van die complexe en risicovolle operatie positief. "De operatie was een succes en we hebben tegen een achtergrond van opeenvolgende crisissen en operaties de weerbaarheid van onze organisatie kunnen bewijzen", aldus Hofman.