Geen avondklok meer en minder beperkingen op contacten: deze privileges krijgen gevaccineerde Duitsers

De nieuwe regels in Duitsland zouden een vlottere toegang tot winkels en diensten omvatten, evenals een vrijstelling van de avondklok en minder beperkingen op het aantal privécontacten. De gevaccineerden of genezen coronapatiënten kunnen dan zonder voorafgaande test een winkel of kapperszaak bezoeken. Voorts hoeven ze na een reis ook niet in quarantaine te gaan bij hun terugkeer in Duitsland, tenzij ze naar een gebied gereisd zijn waar een virusvariant bijzonder intensief circuleert. Gevaccineerde of herstelde Duitsers moeten wel nog altijd een mondmasker dragen en zich houden aan de social distancing.

Verwacht wordt dat het Duitse parlement de regels deze week nog zal goedkeuren, waardoor ze vanaf zaterdag in werking kunnen treden. In Duitsland is op dit moment zowat 8 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Drie miljoen mensen zijn officieel hersteld van het coronavirus.

Denemarken

Ook in Denemarken wordt al een vaccinatiepaspoort gebruikt. Daar moet je via een app kunnen bewijzen dat je gevaccineerd bent of maximaal 72 uur eerder een negatieve coronatest hebt afgelegd om bijvoorbeeld naar de kapper te kunnen gaan.

Onze Wetstraat lijkt ook open te staan voor het idee, maar nog niet onmiddellijk. Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet zich vanmorgen bij Maarten en Dorothee op Qmusic ontvallen dat hij voorlopig geen extra versoepelingen wil voor mensen die gevaccineerd zijn. “Dat ligt heel gevoelig. Op een moment dat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, is dat iets anders. Voor wie dan nog geen vaccinatie heeft gehad, is dat een vrije keuze. Maar zolang dat nog niet het geval is, is het een beetje hard om de ene minder toe te laten dan de andere.”

Eenzelfde reactie bij Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, moet je de vrijheid die je voor een deel hebt afgenomen, durven terug te geven. Voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren zijn er mogelijk alternatieven, bijvoorbeeld het voorleggen van een negatief testresultaat”, reageert hij bij VTM NIEUWS.

Pro’s en contra’s

Met het initiatief hoopt Beke nog meer mensen te overtuigen om zich te laten inenten. Tegen 11 juli wil hij nog steeds dat iedereen boven 18 jaar een eerste keer gevaccineerd is. “De tijd is gekomen om te spreken over de pro’s en de contra’s van een vaccinatiepaspoort, maar ik vind alvast dat de pro’s doorwegen op de contra’s.”

Gelijkekansencentrum Unia waarschuwt dat een coronapas discriminerend en onwettig is. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft daarom een advies gevraag aan juridische experten, ethici en virologen. Volgens viroloog Steven Van Gucht kan een coronapaspoort “puur virologisch zinvol zijn”. “Bepaalde activiteiten die een verhoogd risico inhouden, laat je dan alleen toe als mensen correct gevaccineerd zijn. Dat betekent dat ze twéé dosissen gekregen hebben. Of een recente negatieve test hebben ondergaan. Anderzijds zitten we nu nog in een situatie waar de vaccinatiegraad relatief laag is”, klinkt een bedenking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.