Geen akkoord over fiscale hervorming: “835 euro netto die we gingen overhouden, kunnen we vergeten”

UpdateDe topministers van de federale regering-De Croo hebben geen akkoord kunnen sluiten over de fiscale hervorming. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had een voortrekkersrol en is teleurgesteld: “Als je blijft werken voor die honderd rijke stemmers, dan is niets mogelijk.” In een crisis verkeert de regering niet, analyseert politiek journalist Karel Lattrez in de video hierboven, maar we zullen het wel voelen in de portefeuille.

Maandenlang werd er onderhandeld over het plan van Van Peteghem om zes miljard euro aan belastingen op arbeid te verschuiven naar belastingen op vermogen, consumptie en vervuiling. “Van in het begin heeft de MR geen millimeter toegegeven”, zei vicepremier Petra De Sutter (Groen) bij ‘De Ochtend’ op Radio 1, nadat het laatste overleg dinsdagavond op een sisser uitdraaide.

De financiënminister kondigde omstreeks elf uur ‘s avonds het einde van de onderhandelingen aan op Twitter. “Niet iedereen is in staat om de eigen loopgraven te verlaten”, schreef hij in een brief, waarin hij de fiscale plannen verdedigt.

KIJK. Van Peteghem: “Duidelijk dat partijen niet uit de loopgraven durven komen”

Woensdag haalde Van Peteghem op Radio 1 uit naar de Franstalige liberalen: “Als je blijft werken voor die honderd rijke stemmers in plaats van te denken aan de vele honderdduizenden mensen die elke dag gaan werken, dan is niets mogelijk.”

De partij van de premier vindt het jammer dat er geen akkoord over een fiscale hervorming is gevonden dat werkende mensen meer nettoloon had moeten geven, maar vindt het een juiste keuze van premier Alexander De Croo om geen maatregelen te nemen die de begroting zouden hebben bezwaard en dus door de volgende generaties hadden moeten worden betaald. Dat zegt de partij woensdag bij monde van waarnemend voorzitter Tom Ongena.

Karel Lattrez: “Nul euro netto extra, want er is geen fiscale hervorming”

Omdat de zeven partijen van de regering van Alexander De Croo (Open Vld) geen overeenstemming vonden om de belastingen in ons land te hervormen, moeten we niet rekenen op extra loon vóór de verkiezingen. “Er werd ons maandenlang beloofd door de minister van Financiën en de eerste minister dan we netto meer zouden overhouden van ons loon”, zegt politiek journalist Karel Lattrez in HLN LIVE.

“Er was gezegd dat het voor werkende mensen ongeveer gemiddeld 835 euro per jaar zou opleveren”, legt de VTM NIEUWS-journalist uit. “Een week of twee geleden kregen we te horen dat het wat minder zou zijn. Dat werd week na week afgezwakt. Tot vandaag. Nul euro netto extra, want er is geen fiscale hervorming.”

Linkse partijen wijzen naar MR

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne toonde zich dinsdagavond na afloop niet verrast: “Er zaten zes partijen rond de tafel om een compromis te vinden... en één partij die die logica niet volgde.”

Dermagne zegt nog dat de eisen van de Franstalige liberalen verder gingen dan het regeerakkoord. Volgens hem ging het om een “belastingverschuiving” en niet om een “belastingverlaging”, zoals de MR eiste. “Maar de MR heeft deze logica in twijfel getrokken, met name door te besparen op werkloosheidsuitkeringen”, merkt Dermagne op, die stelt dat die voorstellen niet binnen de krijtlijnen lagen.

Ook vicepremier van Ecolo Georges Gilkinet wijst, zonder de MR bij naam te noemen, naar een van de coalitiepartners. “Het is een gemiste kans om ons fiscale systeem te verbeteren. Om afspraken te maken, heb je zeven partners nodig in deze regering. Maar een van de partners was weigerachtig, ondanks de prijzenswaardige inspanningen van de minister van Financiën en de premier”, aldus Gilkinet.

En MR wijst naar linkse partijen

Volgens David Clarinval, vicepremier van de MR lagen er nog steeds “te veel belastingen op tafel”. De voorgestelde hervorming beloonde volgens hem ook niet alle werkenden, zoals zelfstandigen. “Tijdens de bilaterale gesprekken hebben we een pakket maatregelen voorgesteld om 19.000 extra banen te creëren, bovenop de natuurlijke groei. Maar dat voorstel werd niet eens genoemd. Links wilde er niet meer over praten”, aldus Clarinval.

MR wijst de verantwoordelijkheid voor het floppen van de onderhandelingen af. Een fiscale hervorming moet de toekomst voorbereiden, niet de belastingen verhogen, zo verwijt de MR de andere partijen. “De standpunten die links verdedigde, lieten geen evenwichtige fiscaliteit toe”, zegt Kamerfractieleider Benoît Piedboeuf. “Erger nog, bepaalde belastingen zouden zelfs verhoogd zijn.”

Ondanks het mislukken van de onderhandelingen over de belastinghervorming zal de MR blijven werken binnen de Vivaldi-coalitie, verzekerde Clarinval: “We hebben donderdag een ministerraad met ongeveer honderd punten op de agenda. We blijven werken aan de andere zaken.” Ook bij CD&V en Groen klinkt het dat na de politieke vakantie het werk wordt verder gezet.

KIJK OOK. Premier De Croo reageert op mislukte onderhandelingen

Volledig scherm Politiek journalist Karel Lattrez geeft tekst en uitleg bij de gefaalde onderhandelingen over de fiscale hervorming van de federale regering. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), links in beeld, was de voortrekker van dat plan. © BELGA / HLN LIVE