Geen akkoord over begroting, onderhandelaars komen straks opnieuw samen

Magnette: “Hoeveel bespaard wordt is niet essentieel, de vraag is hoe we dat doen”

10 oktober Hoeveel miljard er precies op de begroting bespaard wordt, is niet essentieel, de vraag is hoe we dat doen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette gezegd in De Zevende Dag. Hij brak daarbij een lans voor de strijd tegen fiscale fraude. "Als we ernstig tegen fiscale fraude strijden, kunnen we 2, 3, 4 miljard vinden", aldus Magnette, die verwees naar de Pandora Papers.