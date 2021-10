Geen akkoord over begroting, onderhandelaars komen morgen opnieuw samen

"Ik heb Rosa niet kunnen redden. Ze verdronk in Ourthe": vrienden van slachtof­fer (15) van waterramp nemen deel aan klimaat­mars

10 oktober De overstromingen afgelopen zomer hebben velen extra gemotiveerd om deel te nemen aan de klimaatmars, die tienduizenden mensen op de been bracht in Brussel. Volgens de deelnemers is nog eens duidelijk geworden dat de politiek vooral aan de zijlijn blijft toekijken. Dat vinden ook de vrienden van Rosa, een 15-jarig meisje dat op kamp in de Ardennen meegesleurd werd door het water en stierf.