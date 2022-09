Geen akkoord binnen Vlaamse regering: Jambon legt geen Septemberverklaring af, maar spreekt parlement wel toe

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over de begroting. De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon wordt uitgesteld. Jambon zou wel een verklaring afleggen in het Vlaams Parlement. Volgens de minister-president is zijn regering “niet in het gedrang”, zo zei hij bij zijn aankomst in het parlement. “Omdat de noden van de Vlamingen groot zijn, is het de wens van de regeringspartijen om zo snel mogelijk tot een vergelijk te komen”, heeft Jambon gezegd tijdens zijn korte toespraak.