Geen afstandsonderwijs voor het lager en secundair onderwijs komende week

“We zien dat bij tieners de besmettingscijfers enorm hoog zijn, maar de bedoeling is dat scholen vanaf 19 april opnieuw open kunnen”, aldus premier Alexander De Croo. Vlaams minister-president Jan Jambon verduidelijkt dat het gaat om een opschorting van de lessen. In praktijk komt dat dus vooral neer op een extra week paasvakantie, aangezien afstandsonderwijs in lagere scholen moeilijk is. “Enkele middelbare scholen zijn nog bezig met de organisatie van examens, die zullen wel doorgaan”, klinkt het nog.

Extra week vakantie of afstandonderwijs?

Er volgde al snel verwarring nadat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zei dat het “zeker niet de bedoeling is dat er geen onderwijs wordt gegeven”. Er is beslist dat studenten “geen les in de klas” kunnen krijgen, zo zei hij. Volgens Jambon moesten de scholen zelf uitmaken wat mogelijk zou zijn: “Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar ik denk dat het voor het lager onderwijs moeilijk zal zijn (om afstandsonderwijs te organiseren, red.). In het middelbaar zijn er in veel scholen examens, die gaan gewoon door. Andere scholen zullen zelf moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Het onderwijsveld kwam na het Overlegcomité samen en hakte daar de knoop door. Zo werd er beslist dat er ook geen digitale lessen zullen doorgaan komende week.

“Ikea open en school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts reageert bijzonder ontevreden op de beslissingen over het Onderwijs. “We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd om onze scholen veilig open te houden. Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn níet de motor van dit virus”, klinkt het. “Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet. De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.”

Oppositiepartij Vlaams Belang gaf minister Weyts en de Vlaamse regering woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement een veeg uit de pan. Zo noemde parlementslid Roosmarijn Beckers de nieuwe schoolsluiting een “ronduit schandalige” beslissing en sprak ze van “gebroken beloftes”.

Maar ook Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz was opvallend scherp voor minister Weyts. Volgens hem is er niemand die de scholen graag sluit, maar was de maatregel nu eenmaal noodzakelijk. “Als u zegt ‘kinderen treffen om winkels open te houden’, dan val ik van mijn stoel. Dat is onbetamelijk, want ook winkels worden getroffen. De leerkrachten één week ademruimte geven noem ik met moeite de kinderen hard treffen”, aldus Schiltz.

Quote De Vlaamse regering wilde absoluut de Ikea openhouden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

Volgens Vandenbroucke hebben de verschillende regeringen, ook de Vlaamse, woensdag een akkoord gevonden over de sluiting van de scholen, “in een geest van consensus die je nodig hebt om tot actie over te gaan”. Hij is het dan ook niet eens met de kritiek van minister Weyts en wijst er fijntjes op dat het de Vlaamse regering was die hamerde op het openhouden van winkels als Ikea. “Enkele mensen die rondlopen op afspraak rondlopen in Ikea is minder riskant qua besmettingen dan groepen kinderen die samenkomen”, klinkt het. “En we zien jammer genoeg steeds meer besmettingen bij kinderen, die ook hun ouders besmetten.” Vandenbroucke hoopt dat deze maatregelen het mogelijk maken dat de scholen na de paasvakantie opnieuw volledig open kunnen.

Ook Jinnih Beels, Antwerps schepen van onderwijs en partijgenoot van Vandenbroucke, uit op Twitter kritiek op de beslissing om de scholen te sluiten. “Onderwijs blijkt dan toch niet dé prioriteit", schrijft ze. Volgens Beels heeft de ‘paaspauze' grote impact op scholieren en studenten en zorgt de aangekondigde sluiting ervoor dat heel wat ouders en lokale besturen opnieuw moeten puzzelen om voldoende opvang te voorzien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderwijsoverleg

“We hebben er alles aan gedaan om de scholen open te houden, maar de limieten zijn bereikt”, stelt de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) dan weer. De OVSG begrijpt dat het vanuit virologisch oogpunt moeilijk was om de scholen open te laten. De verenging is wel tevreden dat de kleuters naar school mogen blijven gaan en dat er in de week voor de paasvakantie nog examens mogen worden georganiseerd.

Het kabinet van de minister en het onderwijsveld voeren vandaag nog uitgebreid overleg over het onderwijs en de invulling die aan volgende week zal worden gegeven. “Deze beslissing dreigt het onderwijsveld ook te verdelen", aldus Weyts. “Maar het zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor ons onderwijs, voor onze kinderen. Iemand moet het doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK.