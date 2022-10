“Geen aanwijzing dat België noodplan gas moet activeren”

De redenering achter de noodplannen is dat er bij bepaalde bedrijven gevaarlijke situaties ontstaan indien die niet voldoende gas ter beschikking hebben. Denk daarbij aan de zogenaamde Sevesoramp die in de jaren zeventig in Italië plaatsvond. De plannen moeten garanderen dat huishoudens, bedrijven en sectoren die echt gastoevoer nodig hebben, daar ook echt op kunnen rekenen.

Drie fases

Het Belgisch plan bestaat uit drie fases. De eerste fase is de vroegtijdige waarschuwing (early warning). De tweede fase het alarmniveau (alert) en tenslotte de noodfase (emergency). In de eerste twee fases is nog geen sprake van een acuut tekort aan aardgas, maar is er wel een groter risico. Daarbij geldt een verhoogd toezicht op het aardgasnetwerk en worden marktmaatregelen genomen.

De laatste fase gaat in wanneer er te weinig gas is in ons land om aan de vraag te voldoen. Het is in deze fase dat de overheid bepaalde categorieën kan vragen het gebruik te verminderen of zelfs stop te zetten. Het noodplan voorziet hiervoor in een stappenplan volgens categorieën van klanten. De allerlaatste groep is de categorie beschermde kanten, waarbij het idee is dat die normaal gezien nooit minder zouden moeten verbruiken.

Na een eerste update van ons noodplan in april, volgde in september een tweede bijsturing. In de eerste versie was de groep beschermde klanten groter. Een deel daarvan is in een andere categorie ondergebracht. De redenering daarachter is dat beschermde klanten effectief zo lang mogelijk kunnen worden gevrijwaard indien de groep normale klanten vergroot. Ook het onderscheid op basis van een aansluiting van bedrijven op het net van Fluxys of het distributienet is verdwenen. Europa had daar opmerkingen over gemaakt.

Unieke positie

Het allerbelangrijkste is dat de noodplannen worden verfijnd en zo goed mogelijk aangepast richting concrete situaties, legt het kabinet-Van der Straeten uit. De plannen bestonden, maar zijn nu een tweede keer verfijnd als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en het hogere risico voor de bevoorrading in Europa.

Maar “er zijn geen aanwijzingen dat het Belgisch noodplan zal worden geactiveerd”, luidt het. “België zit absoluut in een unieke positie als Europese invoer en doorvoerhub voor gas.” We hebben immers onze LNG-terminals in Zeebrugge, er is de rechtstreekse pijpleiding met Noorwegen, ons land is stevig geconnecteerd met het buitenland en er is de opslagplaats in Loenhout die volledig gevuld is. Bovendien worden eerst andere oplossingen uitgeput voor er tot een activatie van het noodplan wordt overgegaan, aldus nog het kabinet.

