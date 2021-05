Geeft uw poetshulp u binnenkort een rapport? Poetshulpen getuigen: “Eén keer gebeten door een hond”

Geeft uw poetshulp u binnenkort een rapport? Een nieuwe campagne pleit in elk geval voor huizen die "vijf sterren verdienen". Want het werk van een poetshulp kan gevaarlijker zijn dan u vermoedt - denk maar aan valpartijen door een krakkemikkig laddertje of rondslingerend speelgoed. Eén op de tien huishoudhulpen die via dienstenchequebedrijven werken, voelt zich niet veilig.